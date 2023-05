Vino, il 14 e il 15 maggio a Scansano torna “Rosso Morellino”

Format rinnovato, degustazioni, masterclass e concerto di Bastianich

Milano, 4 mag. (askanews) – È iniziato il conto alla rovescia per “Rosso Morellino”, l’evento organizzato a Scansano (Grosseto) dal Consorzio di tutela del vino Morellino che, da quest’anno, si svolgerà in due giornate, domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Il sipario sull’evento che celebra la Denominazione toscana si alzerà all’aeroporto militare Beccarini di Grosseto, dove domenica alle 18 oltre 40 aziende, ognuna con il proprio banco di assaggio, accoglieranno il pubblico per far conoscere le tipicità del Sangiovese della Costa toscana. Alle 21 si terrà il concerto d’esordio del tour 2023 di Joe Bastianich & La Terza Classe. Bastianich è, tra l’altro, anche un produttore di Morellino di Scansano e vive in Maremma con la famiglia da oltre venti anni.

Il lunedì si svolgerà invece la consueta giornata riservata agli operatori del settore nelle ex scuole Elementari di via XX Settembre. Il programma prevede un “walk around tasting” dalle 11 alle 18, e due momenti di approfondimento. Si tratta di una degustazione alla cieca condotta alle 10.45 da Andrea Gori e Leonardo Romanelli, con la partecipazione di Bastianich, e di una masterclass sempre guidata dai due critici enogastronomici, alle 15. Dalle 12.30 alle 14.30 sarà inoltre aperto un buffet con assaggi di prodotti tipici del territorio.

“Rosso Morellino è l’iniziativa di comunicazione e promozione alla quale siamo molto legati” ha dichiarato il presidente del Consorzio, Bernardo Guicciardini Calamai, aggiungendo che “fin dall’inizio abbiamo fortemente voluto e creato questo evento con lo scopo di far conoscere sempre di più il nostro splendido territorio e tutti i suoi prodotti d’eccellenza”.

