Vino, il 16 settembre “Taste Alto Piemonte” per la prima volta a Milano

Evento organizzato dal Consorzio Nebbioli Alto Piemonte con Ais Milano

Milano, 12 set. (askanews) – Il 16 settembre la città di Milano ospiterà per la prima volta Taste Alto Piemonte, la più grande manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte. L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte in collaborazione con Ais Milano, si svolgerà presso l’Hotel Westin Palace e offrirà ad appassionati, operatori del settore e stampa l’occasione per immergersi in una giornata alla scoperta delle eccellenze vitivinicole dell’Alto Piemonte, con banchi d’assaggio aperti dalle 14.30 alle 20.30.

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare i produttori e degustare una selezione delle ultime annate delle dieci Denominazioni Doc e Docg: Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane.

“A corredo della nostra anteprima primaverile e territoriale di Taste Alto Piemonte, ogni anno realizziamo uno ‘spin-off’ in una diversa città italiana, al fine di raggiungere un’altra quota di operatori ed appassionati, impossibilitati a partecipare all’edizione sul territorio” racconta Lorella Zoppis, vicepresidente e responsabile eventi del Consorzio, spiegando che “per l’edizione di quest’anno abbiamo scelto Milano, una città che non solo rappresenta una prestigiosa vetrina, ma offre anche un’incredibile opportunità di promozione per i nostri vini. Con questo evento – conclude Zoppis – vogliamo mettere un accento anche sulle storiche produzioni vinicole, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino le aziende del nostro territorio e rafforzare il legame con operatori del settore e wine lovers, favorendo la diffusione delle nostre Denominazioni”.

In aggiunta ai banchi d’assaggio, l’evento prevede due masterclass di approfondimento, in programma alle 15 e alle 18. Questi appuntamenti, intitolati “Excursus Alto Piemonte”, offriranno un viaggio dettagliato attraverso il territorio e le sue denominazioni, svelando alcune caratteristiche peculiari di questa affascinante zona vitivinicola. Le masterclass saranno condotte da Mauro Carosso, presidente di Ais Piemonte, e Altai Garin, sommelier della delegazione Ais Milano, e avranno una durata di circa 90 minuti ciascuna.

Il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, nato nel 1999, promuove e valorizza i vini delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.