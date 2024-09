Vino, il 2 e 3 novembre torna la “Sagrantino Running-The Wine Trail”

A Bevagna (Perugia) anche l'”EnogastroCamminata del Sagrantino”

Milano, 8 set. (askanews) – Grande attesa in Umbria per la quinta edizione della “Sagrantino Running-The Wine Trail”, inserita nel calendario regionale della Federazione italiana atletica leggera, che animerà nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 novembre le terre e i vigneti del Sagrantino nei comuni di Montefalco e Bevagna, in provincia di Perugia.

Cuore pulsante dell’edizione 2024 della “Sagrantino Running – The Wine Trail” sarà il Mercato Medioevale nella centrale piazza Silvestri a Bevagna. Dopo l’apertura del villaggio per il ritiro di pettorale e pacco gara, la giornata di sabato 2 novembre entrerà nel vivo con la partenza dei diversi gruppi partecipanti all'”EnogastroCamminata del Sagrantino”, una passeggiata guidata di circa dieci chilometri aperta a tutti, podisti e non, con un itinerario ad anello che condurrà attraverso vigne e colline alla scoperta del territorio del Sagrantino.

Nel corso dell’itinerario, da percorrere solo ed esclusivamente camminando, si visiteranno quattro Cantine dei produttori aderenti all’iniziativa, dislocate tra i territori di Montefalco e Bevagna, presso le quali i visitatori saranno accolti da un esperto sommelier che illustrerà le caratteristiche dei vini proposti e delle zone di produzione. Gli assaggi di vino e le degustazioni gastronomiche, queste ultime a cura del ristorante “La Cucina di San Pietro a Pettine” di Trevi (Perugia), saranno organizzate su quattro tappe. La prima tappa sarà alle Cantine Briziarelli dove il Grechetto sarà abbinato all’uovo strapazzato al tartufo nero uncinato; la seconda tappa sarà alla Cantina Caprai con la degustazione di zuppa di legumi con olio e.v.o. e piante aromatiche con cottura in brodo di tartufo; la terza tappa presso la Cantina Adanti, dove poter degustare il brasato di vitello al Sagrantino e tartufo con patate; la quarta e ultima tappa sarà presso il Vecchio Molino sul Clitunno, dove si degusterà il Montefalco Sagrantino Passito Docg della Cantina Romanelli e i dolci della tradizione umbra.

Al pomeriggio si darà l’avvio alla quinta edizione della “Sagrantino Running Young”, manifestazione trail per tesserati Fidal riservata alle categorie giovanili, mentre durante l’intero arco della giornata verranno proposte attività ludiche di intrattenimento per i più piccoli e la sera si svolgerà un concerto in piazza.

La manifestazione proseguirà nella giornata di domenica 3 novembre con la partenza di due gare di corsa in natura, su distanze diverse, tra colline, campi e vigneti, con carattere sia competitivo che non competitivo. Alle 10 avrà inizio la “Sagrantino Wine Trail”, corsa competitiva riservata ai tesserati Fidal che si svolgerà su un percorso di 22,5 km, contemporaneamente si svolgerà la “Mevania Wine Trail”, percorso che prevede sia una corsa competitiva riservata ai tesserati Fidal maggiorenni, su una distanza di 12.5 km, sia una corsa non competitiva, ideata come manifestazione ludico motoria aperta a tutti.

Sempre nella mattinata di domenica 3 novembre è in calendario il “Family & Nordic Walking”, una camminata nordica per famiglie, non competitiva e con percorso facile, che abbraccerà un percorso di otto chilometri. Infine, anche domenica ci sarà spazio per l’enogastronomia, con la “cooking class” che si terrà a Bevagna, a cura de “La Cucina di San Pietro a Pettine” di Trevi che si esibirà sul tema del tartufo e i suoi utilizzi in cucina, proponendo un primo piatto della tradizione locale, i frascatelli al ragù di cortile con riduzione di Sagrantino e applicazione di tartufo.

La “Sagrantino Running-The Wine Trail” è organizzata dall’Athena ASD in collaborazione con l’Associazione Sagrantino Wine Trail SSD, sotto l’egida della Fidal Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco e del Coni Umbria.