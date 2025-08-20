vino,-il-22-agosto-a-montepulciano-torna-“cantine-in-piazza”

Milano, 20 ago. (askanews) – Il 22 agosto Piazza Grande a Montepulciano (Siena) ospita il ritorno di “Cantine in Piazza”, l’evento estivo promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade del Bravio delle Botti, la storica corsa che anima ogni anno le vie del borgo senese. Le Cantine del territorio saranno protagoniste con banchi di assaggio a partire dalle 19, offrendo al pubblico le proprie etichette insieme a prodotti tipici locali, accompagnati dalla musica di Stefano Giannotti.

“Cantine in Piazza”, evento ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, farà da prologo alla 23esima edizione del concorso enogastronomico “A Tavola con il Nobile”, in programma il 23 e 24 agosto, che avrà come tema la pasta fresca e la sua farcia.

Durante le giornate del concorso, e per tutta la settimana successiva, nelle otto contrade sarà possibile degustare i piatti in gara abbinati al Vino Nobile di Montepulciano docg. Con oltre 220 ricette recuperate nelle passate edizioni, il premio ha contribuito a valorizzare la tradizione gastronomica locale, tanto da essere oggetto di studi sulle consuetudini popolari del territorio e da generare pubblicazioni dedicate.

Quest’anno la giuria vedrà la partecipazione di Tinto, conduttore di Camper su Rai1, e del divulgatore toscano Wikipedro, che sarà testimonial dell’evento. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 24 agosto alle 15.30 nel Cortile della Fortezza di Montepulciano, sede del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e dell’Enoliteca, e coinciderà con la presentazione del Panno del Bravio delle Botti.