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Vino, il 23 aprile la Reggia di Caserta si apre a “Campania Stories”
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Vino, il 23 aprile la Reggia di Caserta si apre a “Campania Stories”

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Milano, 19 apr. (askanews) – La Reggia di Caserta aprirà il 23 aprile l’edizione 2026 di “Campania Stories”, la rassegna dedicata alla presentazione delle nuove annate dei vini delle principali Denominazioni campane alla stampa specializzata nazionale e internazionale. La manifestazione andrà avanti fino al 27 aprile tra Caserta e i territori del vino della regione.

La scelta della Reggia, patrimonio Unesco e uno dei luoghi simbolo della Campania, porta l’avvio dell’evento in uno spazio che lega il racconto del vino a quello del patrimonio storico e culturale regionale. “Campania Stories” è organizzata da Miriade & Partners assieme alle Cantine partecipanti, con il sostegno della Regione Campania, in partnership con Associazione italiana sommelier (Ais) Campania e in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Caserta VITICA.

Dopo la giornata inaugurale del 23 aprile, il programma proseguirà con degustazioni tecniche suddivise per tipologia, dedicate a vini bianchi, rosati, rossi e spumanti. Accanto agli assaggi sono previsti momenti di approfondimento e visite nei territori e nelle Cantine, con l’obiettivo di offrire ai giornalisti una lettura diretta delle nuove annate e delle diverse identità produttive campane.

La chiusura è fissata per lunedì 27 aprile al Vega Palace di Carinaro (Caserta), dove si terrà il “Campania Stories Day”, appuntamento aperto anche a operatori e appassionati del settore con ingressi su prenotazione e distribuiti per fasce orarie.

All’edizione 2026 prenderanno parte aziende provenienti da tutte le principali province vitivinicole della regione. Dall’Irpinia arriveranno, tra le altre, Antica Hirpinia, Benito Ferrara, Borgodangelo, Cantine di Marzo, Ciro Picariello, Colli di Lapio, Contrade di Taurasi – Cantine Lonardo, Di Meo, Donnachiara, Pietracupa, Rocca del Principe, Tenuta Cavalier Pepe, Tenuta del Meriggio, Tenute Capaldo – Feudi di San Gregorio, Torricino e Villa Raiano. Dal Beneventano parteciperanno Aia dei Colombi, Cantina del Taburno, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Guardiense, Nifo Sarrapochiello, Ocone 1910 Taburno Wine County e Terre Stregate.

La provincia di Caserta sarà rappresentata da Alois, Cantina di Lisandro, Cantina Trabucco, Caputo 1890, Tenuta Selvanova, Fattoria Pagano, Il Verro, La Masseria di Sessa, Masseria Felicia, Porto di Mola, Sclavia, Tenuta Fontana, Villa Matilde Avallone e Viticoltori del Casavecchia. Dall’area napoletana arriveranno Agnanum, Bosco de’ Medici, Cantine Antonio Mazzella, Cantine Astroni, Cantine Olivella, Casa Setaro, Cenatiempo Vini d’Ischia, La Sibilla, Salvatore Martusciello, Sorrentino Vini, Tenuta Augustea e Tenuta Loffredo. Per la provincia di Salerno sono annunciate Cantina dei Quinti, Cantina Polito, Ettore Sammarco, Guerritore, Marisa Cuomo, Montevetrano, San Salvatore 19.88, Viticoltori Lenza e Vuolo.

Attorno all’edizione 2026 si muove anche una rete più ampia di collaborazioni che comprende, oltre ai partner principali, la Reggia di Caserta, Assoenologi Campania, Marican, Vega Palace, Daman Ristorazione, APN – Associazione Pizzaioli Napoletani, Authentic Journey 54, Azzurra Comunicazione, Che Pasticcio e il Distretto delle Castagne e dei Marroni della Campania. La media partnership è affidata a Luciano Pignataro Wine Blog.

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