vino,-il-23-e-24-agosto-esordisce-lo-“stintino-wine-festival”

In programma Alle Cantine di Pozzo San Nicola a Stintino (Sassari)

Milano, 11 ago. (askanews) – Nasce lo “Stintino Wine Festival”. La prima edizione è in programma il 23 e 24 agosto Alle Cantine di Pozzo San Nicola a Stintino (Sassari) e promette di essere “una vetrina per i vini della costa Nord-Ovest della Sardegna e l’occasione per scoprire e celebrare i vitigni autoctoni e i loro produttori”. Si tratta di due serate (con inizio alle 18) organizzate dalle Tenute Stintino e Alle Cantine della società agricola Logos, che daranno l’opportunità di degustare i vini delle Cantine Cherchi (Usini), Delogu (Alghero), Confraternita del Moscato (Sorso-Sennori), Rossini (Laerru), Tenuta delle Nereidi (Castelsardo) e Ledà (Alghero).

Oltre alle degustazioni, lo Stintino Wine Festival offrirà una serie di “speech” tenuti da esperti del settore, “un’opportunità per approfondire le conoscenze su vari aspetti del mondo del vino, dalla viticoltura alle tecniche di degustazione, offrendo preziosi spunti sia ai neofiti che ai conoscitori più esperti”. Previste inoltre le performance musicali della band Zeppara (23 agosto) e Beppe Dettori (24 agosto), oltre a dj set che accompagneranno l’evento.

“Questo evento non è solo una festa del vino ma anche un tributo alla passione e alla dedizione dei nostri produttori locali” – affermano gli organizzatori di Alle Cantine, sottolineando che “vogliamo che i partecipanti vivano un’esperienza indimenticabile, immergendosi nei sapori, nei profumi e nella cultura della Sardegna”.