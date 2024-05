vino,-il-24-e-25-maggio-47-aziende-umbre-aderiscono-a-“cantine-aperte”

Enoturisti e appassionati alla scoperta di territori e produttori

Milano, 23 mag. (askanews) – Visite guidate in Cantina, degustazioni di vino in abbinamento a prodotti locali ma anche escursioni in bicicletta, passeggiate in vigna e intrattenimento musicale, il tutto pensato anche per i più piccoli: sabato 24 e domenica 25 maggio l’Umbria partecipa a “Cantine Aperte” con 47 Cantine socie del Movimento Turismo del Vino (Mtv) regionale.

Giunto alla sua trentunesima edizione, l’appuntamento annuale di Mtv accompagna enoturisti e appassionati alla scoperta dei territori e dei suoi produttori. A partire dal suo storico slogan “Vedi cosa bevi”, Cantine Aperte promuove la degustazione non solo come esperienza gustativa, ma anche come attività consapevole che contribuisce a un consumo responsabile e appagante, in nome della qualità, in grado di riflettere l’identità culturale di una comunità territoriale.

“Pensiamo a questo evento come un momento in cui è possibile diffondere la cultura del vino, del bere di qualità a contatto con il territorio di produzione” sottolinea il presidente di Mtv Umbria, Giovanni Dubini, aggiungendo “un territorio unico, nel cuore dell’Italia, dove le sue colline ondulate e il clima favorevole forniscono condizioni ideali per la coltivazione delle viti”.

Per ogni kit di degustazione con un calice di Cantine Aperte, sei euro saranno destinati a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Novità di quest’anno è la possibilità di prenotare le varie wine experiences direttamente dal sito di Mtv Umbria per personalizzare il proprio programma.