Vino, il 24 febbraio DoctorWine a Milano con “Vini per tutte le tasche”

Ingresso gratuito aperto a tutti a degustazione con 30 produttori

Milano, 9 feb. (askanews) – DoctorWine torna a Milano lunedì 24 febbraio per offrire a tutti gli appassionati l’opportunità di assaggiare tante etichette di pregio accomunate da un costo contenuto in un evento a ingresso gratuito, in linea con lo spirito dell’iniziativa.

L’occasione è data dalla pubblicazione della quinta edizione di “Vini per Tutte le Tasche”, nata nel 2020 con lo scopo di mettere in evidenza le bottiglie italiane dall’eccellente rapporto qualità/prezzo: tutte quelle selezionate in questa ultima edizione sono reperibili in enoteca a un prezzo inferiore ai 18 euro e costituiscono un mosaico rappresentativo della produzione di tutta Italia con un’interessante prevalenza di vini da uve territoriali. Si trovano recensiti alcuni nomi molto noti ma soprattutto tante etichette poco conosciute che sono state scoperte e selezionate in occasione dei tantissimi assaggi fatti lungo l’anno da Daniele Cernilli e dal suo team di esperti degustatori.

Il banco d’assaggio, durante il quale una trentina di produttori provenienti da tutta Italia presenteranno in degustazione sia il vino segnalato in guida che un altro tra quelli della loro gamma, si terrà dalle 15.30 alle 19.30 all’Hotel Principe di Savoia in piazza della Repubblica 17.