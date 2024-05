vino,-il-25-e-26-maggio-torna-“cantine-aperte”,-festa-dell’enoturismo

Per conoscere i produttori e i luoghi del vino con il Mtv

Milano, 19 mag. (askanews) – È tutto pronto per dare il via alla 31esima edizione di “Cantine Aperte”, l’evento principe del Movimento turismo del vino (Mtv) che unisce centinaia di produttori e migliaia di appassionati in ogni angolo d’Italia. Le Cantine accoglieranno il popolo di enoturisti nelle giornate del 25 e 26 maggio. La manifestazione ha come suoi pilastri portanti la valorizzazione dei vini del territorio e delle produzioni locali, contatto con la natura, passione per l’ospitalità e piacere della condivisione.

“Come ogni anno è una grande emozione dare il via a Cantine Aperte, lo storico evento che, dalla nascita della nostra Associazione, accompagna gli enoturisti alla scoperta dei luoghi del vino italiani” ha commentato il presidente di Mtv, Nicola D’Auria, aggiungendo che “vedere sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori è per noi una grande soddisfazione, visto che da sempre il Movimento Turismo del Vino si impegna a divulgare un’esperienza in cantina che è molto più della sola degustazione”.

Anche questa edizione di Cantine Aperte sarà “all’insegna del bere bene, per sostenere il consumo responsabile e consapevole del vino, coniugando il piacere della degustazione ad attività storico-culturali e naturalistiche”. Le due giornate prevedono un programma ricco di attività: degustazioni di prodotti del territorio, laboratori didattici, pic-nic, pranzi e aperitivi al tramonto, visite nei borghi, trekking ed escursioni, mostre, spettacoli e performance musicali.