vino,-il-26-novembre-debutta-a-tirana-“vinitaly-preview”

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 24 nov. (askanews) – Dopo la tappa di Belgrado per “Wine Vision by Open Balkan”, la missione di Vinitaly nei Balcani prosegue in Albania con il debutto della prima “Vinitaly Preview”. L’evento, in programma mercoledì 26 novembre a Tirana, è organizzato da Veronafiere in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e Alehandro Group, azienda leader in Albania per l’importazione e la distribuzione di vini.

La giornata prevede la partecipazione di circa ottanta tra buyer, operatori del settore e giornalisti specializzati, in un appuntamento che mira a rafforzare le relazioni commerciali e culturali tra Italia e Albania nel segno del vino.

“Questa prima volta in Albania rappresenta un ulteriore passo nell’internazionalizzazione del nostro progetto fieristico e culturale” afferma Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ricordando che “Vinitaly è una piattaforma di promozione e dialogo attorno al vino italiano, ma anche un ponte che testimonia il legame profondo tra i nostri Paesi. L’Albania è un mercato dove il vino italiano ha una quota pari a due terzi del totale delle importazioni, segno di un rapporto commerciale consolidato”.

“Siamo molto lieti di questa iniziativa” dichiara l’ambasciatore d’Italia a Tirana, Marco Alberti, evidenziando che “avere per la prima volta la Vinitaly Preview in Albania, nel quadro della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, è un privilegio e un’opportunità per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra i nostri Paesi. Qualità, creatività, sostenibilità e convivialità sono valori comuni alla Dieta Mediterranea e alla nostra cultura enogastronomica”.

Il programma prevede una conferenza sul dialogo vitivinicolo tra Italia e Albania e una masterclass guidata da Andrea Lonardi MW, secondo italiano a ottenere il titolo di Master of Wine, che accompagnerà i partecipanti in un percorso attraverso territori, vitigni e denominazioni di eccellenza.

Vinitaly Preview Albania rientra nel progetto internazionale “Vinitaly Around the World”, dedicato alla promozione del vino italiano sui mercati globali. Dopo la tappa di Tirana, il tour proseguirà in Asia con la Vinitaly Preview in Thailandia (8 dicembre) e in India (10 dicembre), per poi aprire il 2026 con il Vinitaly Roadshow India (Mumbai e Panaji, 15 e 18 gennaio). Seguiranno tappe in Europa, con eventi a Oslo in gennaio e a Varsavia in febbraio, e il ritorno in Cina per Vinitaly China Chengdu (22-25 marzo).

Sempre nel 2026 sono in programma la 58esima edizione di Vinitaly che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile, e a seguire, il calendario prevede “Wine South America” (12-14 maggio), “Wine To Asia” (14-16 maggio), il “Vinitaly Kazakhstan Roadshow” (29 giugno) e, a ottobre, la terza edizione di “Vinitaly.USA”.

