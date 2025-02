Vino, il 3 e 4 febbraio a Desenzano del Garda c’è “Italian Taste Summit”

La nona edizione si tiene al “Borgo Machetto Country Club & Golf”

Milano, 2 feb. (askanews) – Va in scena domani, lunedì 3, e martedì 4 febbraio al Borgo Machetto Country Club & Golf di Desenzano del Garda (Brescia) la nona edizione dell'”Italian Taste Summit” (Its), l’evento internazionale dedicato alla promozione e all’export del Made in Italy vitivinicolo. La due giorni torna con nuove modalità anche nei suoi incontri one-to-one, le sue masterclass e il “Party & Galà”, “che hanno visto nelle precedenti edizioni la partecipazione di 80 aziende vitivinicole da tutta Italia, 80 buyer esteri e una quarantina di giornalisti italiani e stranieri”.

Un evento riservato agli operatori del settore, “che avranno l’opportunità di incontrarsi, grazie alla formula ‘business speed dating’, dove ogni incontro tra produttori e buyer è pianificato nell’ottica delle nuove esigenze sui mercati internazionali e in base agli obiettivi commerciali da raggiungere”. Dai mercati emergenti dell’America Latina come Messico e Brasile, sino a quelli dalla crescita costante come quello russo, passando per le piazze di Usa ed in particolare dell’Est Europa.

Fondato e guidato da Joanna Miro, titolare del marchio omonimo e Ceo del gruppo Wine Global Aspect (WGA), l'”Italian Taste Summit” punta ad essere un “punto di riferimento dell’internazionalizzazione su misura del vino italiano, a partire dal rafforzamento delle relazioni interpersonali”.