vino,-il-30-settembre-a-casteggio-torna-“oltrepò-terra-di-pinot-nero”

Quarta edizione dell’evento promosso dal Consorzio Oltrepò Pavese

Milano, 11 ago. (askanews) – Lunedì 30 settembre l’Antica Tenuta Pegazzera di Casteggio (Pavia) accoglierà la quarta edizione di “Oltrepò – Terra di Pinot Nero, un territorio, un vitigno, due eccellenze”, l’evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese dedicato al grande vitigno che qui ha trovato uno dei suoi territori d’elezione. In occasione dell’appuntamento, le Cantine porteranno in degustazione alcune delle migliori espressioni di Pinot Nero, sia nella sua versione ferma che in quella spumantizzata.

“Siamo entusiasti di inaugurare questa quarta edizione: l’evento è cresciuto costantemente e l’esperienza acquisita ci permette di migliorare ogni anno” ha affermato Francesca Seralvo, vignaiola e presidente del Consorzio, eletta all’unanimità lo scorso marzo, aggiungendo che “l’edizione 2024 rappresenterà il culmine del lavoro svolto finora, con l’obiettivo di promuovere sempre di più il nostro territorio e la sua eccellenza vinicola, il Pinot Nero. Vogliamo che il dialogo iniziato a settembre 2021 si ampli con nuovi interlocutori e adotti un linguaggio sempre più in linea con le nostre produzioni” – ha proseguito Seralvo, sottolineando che “è fondamentale valorizzare le nostre eccellenze in un mercato in continua evoluzione, promuovendoci con passione e determinazione”.

“Oltrepò – Terra di Pinot Nero” accoglierà giornalisti e professionisti del settore italiani e stranieri, che avranno la possibilità di degustare i vini nel “walk around tasting” sotto il porticato della splendida Tenuta. Una selezione di etichette sarà inoltre protagonista di due masterclass tematiche, dedicate al Pinot Nero nelle sue due diverse vinificazioni. Nelle precedenti edizioni, questo evento ha registrato la partecipazione di oltre 300 professionisti tra stampa e operatori di settore.