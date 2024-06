vino,-il-4-luglio-a-villa-appia-antica-a-roma-torna-“bererosa”

Alla 13esima edizione 60 Cantine con oltre 200 rosé in degustazione

Milano, 30 giu. (askanews) – Giovedì 4 luglio nei suggestivi spazi aperti di Villa Appia Antica a Roma, tra alberi secolari e rovine del tratto urbano della Regina viarum, si terrà la 13esima edizione di “Bererosa”, manifestazione dedicata ai vini rosé ideata e curata dalla rivista “Cucina e Vini”.

Sessanta le Cantine che dalle 17 alle 23 metteranno in degustazione oltre 200 vini tra fermi e mossi, in abbinamento a una selezione di eccellenze gastronomiche. “I rosati proseguono nella loro costante progressione che in 20 anni li ha portati a crescere da poco più di 16 milioni di ettolitri a quasi 21 milioni” racconta il direttore di “Cucina e Vini”, Francesco D’Agostino, ricordando che “nello stesso periodo il vino rosso ha perso la bellezza del 25%, mentre il bianco si attesta sul risultato di venti anni fa grazie soprattutto alla forte spinta dei vini spumanti. Evidente – conclude – come nella sua crescita il vino rosa stia portando via quote di mercato al vino rosso, riuscendo a incontrare un gradimento senza condizionamenti e, soprattutto, un interesse generalizzato che coinvolge anche il pubblico più giovane”.

Come in tutti gli eventi di “Cucina e Vini”, un corner sarà dedicato alla degustazione di olio extravergine di oliva di qualità.