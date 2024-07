vino,-il-5-agosto-musica-dal-vivo-alla-fattoria-del-colle-a-trequanda

Protagonista della serata senese Violante Gardini Cinelli Colombini

Milano, 28 lug. (askanews) – Sarà una serata di musica dal vivo, balli tra le botte, ottima cucina e degustazioni di ottimi vini quella del 5 agosto alla Fattoria del Colle a Trequanda (Siena). Nell’ambito della manifestazione “Calici di stelle 2024”, dalle alle 19 alle 23 andrà in scena “Can you taste the music?”, evento dedicato ai sensi e al modo con cui vista, udito, gusto e tatto si influenzano a vicenda, con l’esibizione del cantautore e polistrumentista Andrea Pinsuti, affiancata da assaggi abbinati a pietanze di sette vini delle due Cantine (con un organico di sole donne) di Donatella Cinelli Colombini: “Igt supertuscan bianco Sanchimento”, “Leone Rosso” e “Cenerentola Doc Orcia”, “Brunello 2019” e “Brunello riserva 2018”, “Spumante Brut rosè Metodo classico” e “Vin Santo 2008”. Guidano gli assaggi il maitre Alfredo Biagi e la chef Doriana Marchi, entrambi sommelier Ais.

Protagonista della serata Violante Gardini Cinelli Colombini, da poco eletta alla presidenza del Movimento del Turismo del vino, l’associazione che organizza “Calici di stelle” insieme con le Città del Vino. “Gli eventi del vino – ha commentato – hanno un’importanza strategica per avvicinare i giovani consumatori al vino di qualità e far loro scoprire la bellezza di un prodotto della terra che varia da un luogo all’altro e da un anno all’altro offrendo sempre emozioni nuove”.