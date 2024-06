Vino, il 5 e 6 ottobre torna “Gustus – Vini e Sapori di Vicenza”

Al Conservatorio un convegno, due “winelab” e i banchi d’assaggio

Milano, 16 giu. (askanews) – Sabato 5 e domenica 6 ottobre al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza torna “Gustus-Vini e Sapori di Vicenza”, la manifestazione dedicata alle Doc Colli Berici, Vicenza e Gambellara che giunge quest’anno alla quattordicesima edizione e si arricchisce di un convegno d’apertura e di due “winelab”. I banchi d’assaggio saranno invece aperti al pubblico dalle 17 alle 22 di sabato e dalle 17 alle 21 di domenica, proponendo una selezione di oltre 100 etichette di una trentina di Cantine.

Durante la due giorni, gli ospiti potranno scoprire ciò che sta dietro a ogni calice, le storie, la filosofia e lo stile di ciascun produttore, apprezzando le interpretazioni proposte dalle tre Denominazioni. Largo spazio ai vini da vitigni autoctoni come Tai Rosso e Garganega, ai bianchi Pinot Grigio e Sauvignon e ai bordolesi a base di Cabernet, Merlot e Carmenere. Ad allietare l’esperienza d’assaggio l’accompagnamento musicale a firma degli studenti del Conservatorio.

Ad aprire la manifestazione, sabato alle 16, sarà la tavola rotonda dal titolo “Alla ricerca dell’equilibrio: le sfide climatiche nei Colli Berici”, che tratterà delle conseguenze del cambiamento climatico e delle strategie per contrastarlo. I “winelab” proporranno approfondimenti sui Colli Berici e su Gambellara. Il 5 ottobre alle 18 andrà in scena “Tai rosso, armonie contemporanee” condotta da Simon Staffler, responsabile editoriale Italia di “Falstaff”, e il 6 si terrà “Effervescenze vulcaniche del Gambellara” che porterà in assaggio le diverse espressioni della Garganega nel vicentino.

Anche per questa edizione, la manifestazione ribadisce il suo fine benefico: una parte del ricavato sarà infatti destinata al restauro de “La Crocifissione”, affresco del pittore vicentino Giovanni Vajenti Speranza custodito dal Conservatorio. I biglietti di “Gustus” saranno in vendita a prezzo ridotto da lunedì 2 settembre sul sito della manifestazione.