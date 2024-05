vino,-il-6-maggio-il-“wine-lab”-di-partesa-fa-tappa-a-foggia

A Casa Freda presenti 79 Cantine con centinaia di vini da degustare

Milano, 3 mag. (askanews) – Fa tappa in Puglia, lunedì 6 maggio, dalle 11 alle 18.30 a Casa Freda a Foggia, il “Wine Lab” di Partesa, azienda di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca del gruppo Heineken, che quest’anno organizza 12 eventi per portare in tutta Italia nuove occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le oltre 130 Cantine da Italia, Europa e Stati Uniti, che firmano i vini del suo ampio portfolio.

Al “Wine Lab di Foggia” i gestori dei locali pugliesi avranno la possibilità di degustare centinaia di etichette e conoscere 79 produttori da tutta Italia (con un focus sulle Cantine del territorio) e da Francia, Spagna, Germania, Austria e California. Inoltre, potranno usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa.

Dopo Foggia, i Wine Lab faranno tappa il 20 maggio a Firenze, per poi proseguire in autunno in Abruzzo, Friuli, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto.