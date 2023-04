Seconda edizione: 22 appuntamenti per scoprire il lavoro dei produttori

Milano, 14 apr. (askanews) – Il 6 maggio in tutta Italia torna il “Sabato del Vignaiolo”, seconda edizione dell’evento diffuso organizzato dalle Delegazioni locali della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi) per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali degli oltre 1.500 soci.

Ventidue gli appuntamenti organizzati da Nord a Sud in altrettante località della penisola: aziende agricole e cantine soprattutto, ma anche luoghi d’arte o ristoranti appartenenti alla rete dei “Punti di affezione” Fivi, che diventano teatro d’incontro diretto con i vignaioli e le vignaiole dell’associazione.

Gli eventi hanno format diversi, liberamente decisi e organizzati dai vignaioli di ogni diverso territorio: banchi d’assaggio singoli o collettivi, masterclass, pic-nic e passeggiate nei vigneti, musica live. Il “Sabato del Vignaiolo” vuole offrire agli appassionati del vino una giornata di festa e relax, ma anche di scoperta del lavoro dei vignaioli, delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, delle eccellenze dei territori in cui coltivano i loro vigneti.

“Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto quasi 10mila partecipanti nei vari appuntamenti, le Delegazioni locali si sono riattivate con un’energia davvero entusiasmante” ha dichiarato la vicepresidente di Fivi, Diletta Nember, spiegando che “se l’anno scorso gli eventi erano 18, quest’anno saranno ben 22, con novità come l’Abruzzo, la Liguria, le Langhe e il Roero, che testimoniano come questo evento sia entrato ormai nel cuore delle vignaiole e dei vignaioli”. “Questi appuntamenti sono per noi un’occasione unica per incontrarsi, consolidare i legami associativi e i rapporti positivi tra colleghi” ha proseguito Nember, concludendo che “per il pubblico, è l’occasione per conoscere i vignaioli nella loro massima espressione di genuinità e autenticità, vocaboli spesso abusati ma mai veri come in questo caso”.

Il programma completo degli appuntamenti è pubblicato su https://fivi.it/sabato-del-vignaiolo/.

