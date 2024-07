vino,-il-chianti-a-los-angeles-per-la-festa-per-l’amerigo-vespucci

Busi: è stato tra i primi vini ad essere commercializzato in Usa

Milano, 1 lug. (askanews) – Vino, il Chianti a Los Angeles per la festa dell’attracco della “Amerigo Vespucci” Il 5 luglio il vino Chianti docg sarà presente all’evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consolato Generale italiano a Los Angeles. Il presidente del Consorzio Busi: “Orgogliosi di essere invitati tra le eccellenze italiane, nel solco della tradizione del Made in Italy in America”

Il 5 luglio il Consorzio Vino Chianti sarà presente a Los Angeles con le proprie eccellenze di vino Chianti Docg in occasione dell’evento organizzato per l’attracco dell’Amerigo Vespucci nella città statunitense. La Vespucci è la nave italiana in viaggio per mostrare e raccontare la bellezza del nostro Paese ed il valore delle nostre produzioni nel mondo.

“Siamo orgogliosi del fatto che il vino Chianti Docg sia stato scelto tra le eccellenze del Made in Italy per festeggiare l’attracco dell’Amerigo Vespucci a Los Angeles” ha affermato il presidente del Consorzio, Giovanni Busi, aggiungendo che “il Chianti Docg è stato tra i primi vini ad essere commercializzato negli Usa e quindi non poteva mancare per questa occasione speciale, una vetrina unica per la promozione delle produzioni italiane in terra americana”.

L’evento è organizzato dalla Direzione generale degli italiani all’estero del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, responsabile dell’iniziativa “Turismo delle Radici”, e dal Consolato generale italiano a Los Angeles. Il nostro Paese sarà rappresentato da una serie di aziende e Consorzi che offriranno i propri prodotti in degustazione nel corso della serata curata dallo chef Celestino Drago.