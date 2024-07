vino,-il-“costasera”-di-masi-nel-film-“l’invenzione-di-noi-due”

Tratto dal bestseller di Matteo Bussola, con la regia di Corrado Ceron

Milano, 20 lug. (askanews) – “Costasera”, lo storico Amarone prodotto dalle Cantine Masi in Valpolicella, è tra i simboli di Verona presenti nel film “L’invenzione di noi due”, tratto dall’omonimo bestseller di Matteo Bussola (Einaudi Stile Libero) e firmato dal regista vicentino Corrado Ceron. La pellicola, uscita nei cinema italiani il 18 luglio, è stata interamente girata a Verona ed è stata prodotta dalla veronese K Plus Film, con il contributo della Regione Veneto, il sostegno della Veneto Film Commission e il patrocinio del Comune di Verona.

Tra le eccellenze locali non poteva naturalmente mancare il celebre passito rosso secco: nel film il protagonista Milo (Lino Guanciale), cuoco in una tipica osteria veronese, prepara un tradizionale risotto all’Amarone irrorandolo con il Costasera, poi servito ad una coppia di innamorati.

“Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con la K Plus di Nicola Fedrigoni e di vedere il nostro vino valorizzato in un contesto che celebra Verona e le sue tradizioni enogastronomiche” ha commentato Raffaele Boscaini, direttore Marketing di Masi, ricordando che l’azienda “era stata partner anche del film ‘Finché c’è Prosecco c’è speranza’, girato nei luoghi storici di produzione del Prosecco, con un’incursione in Valpolicella per il ‘Premio Civiltà Veneta’ della Fondazione Masi”. Fondazione che negli anni ha attribuito il premio a personalità del cinema come Anna Proclemer, Ermanno Olmi, Tullio Kezich, Marco Paolini, Carlo Mazzacurati, Giuseppe Battiston, Natalino Balasso e Roberto Citran. Da ricordare anche la collaborazione con il celebre documentarista Andrea Segre che ha realizzato per Masi il cortometraggio “Il Gusto del Tempo”, incentrato sul tema del tempo necessario per la produzione di un vino di pregio come l’Amarone, tra lunghi periodi di attesa durante l’appassimento delle uve e l’affinamento in botte.