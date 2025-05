vino,-il-premio-letterario-mandrarossa-arriva-a-roma-il-20-maggio

Milano, 18 mag. (askanews) – Il premio letterario “Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti” arriva nella Capitale martedì 20 maggio alla Libreria dell’Università Roma Tre, dopo aver attraversato l’Italia con un viaggio che celebra la narrativa contemporanea e il patrimonio enologico e culturale della Sicilia. Dopo il lancio del bando, Mandrarossa, brand on-trade di Cantine Settesoli con sede a Menfi (Agrigento), racconta al pubblico la propria iniziativa attraverso un tour nelle librerie indipendenti di tutta la penisola, veri cardini culturali del territorio. Obiettivo del Premio è quello di creare un connubio tra le storie racchiuse nelle etichette dei vini e quelle che prendono vita attraverso la letteratura, unendo il mondo narrativo a quello enoico.

Le librerie indipendenti coinvolte sono state selezionate tra quelle presenti nelle città capitali italiane della cultura dal 2015 ad oggi (incluse le finaliste 2025, con l’aggiunta di Roma e Napoli) e hanno avuto il ruolo di protagoniste attive nella fase di proposta delle opere alla giuria tecnica. Quest’ultima è presieduta da Aldo Cazzullo e composta da illustri esponenti del panorama culturale nazionale: Franco Cardini, Neria De Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova. Il tour è partito ad Agrigento il 2 aprile nella libreria Il mercante dei libri, per poi toccare Siena (Libreria Rebecca, 10 aprile), Orvieto (Libreria Sovrappensieri, 15 aprile), Palermo (Enoteca Buonivini, 9 maggio), Brescia (Libreria Tarantola, 14 maggio) e, il 16 maggio, al Salone del Libro di Torino nello spazio istituzionale dell’assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana.

La cerimonia di premiazione, in programma sabato 28 giugno 2025 nella Valle dei Templi di Agrigento, vedrà la proclamazione dei primi tre classificati al Premio Narrativa Mandrarossa e dei vincitori assoluti delle cinque sezioni tematiche dedicate ai vini dell’azienda: Cavadiserpe per i gialli, Bertolino Soprano per le favole, Calamossa per l’opera prima, Cartagho per i romanzi storici, Urra di Mare per la categoria dedicata alla sostenibilità, all’ambiente e alla paesologia.

Il giorno seguente, domenica 29 giugno, il Premio Mandrarossa offrirà alla città di Agrigento lo spettacolo “Il romanzo della Bibbia”, adattamento teatrale dall’omonimo libro di Aldo Cazzullo (HarperCollins), di e con Aldo Cazzullo insieme a Moni Ovadia, con musiche di Giovanna Famulari.