Vino, il Prosecco “solidale” de Le Manzane per ambulatorio Enpa

Parte vendite “limited edition” a nuova struttura a Ponzano Veneto

Milano, 15 nov. (askanews) – La cantina “Le Manzane” di San Pietro di Feletto (Treviso) lancia le prenotazioni per il suo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry Limited Edition di cui parte del ricavato delle vendite servirà a finanziare il nuovo ambulatorio per cani e gatti di Ponzano Veneto dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa). Il servizio veterinario sarà rivolto agli animali dei proprietari meno abbienti.

Questo Prosecco “solidale” è frutto dell’undicesima “vendemmia solidale” che si è tenuta lo scorso 11 settembre tra i filari di Glera della tenuta a cui hanno partecipato l’influencer Nicola Canal, il giocatore del Benetton Rugby, Tiziano Pasquali e, per il quinto anno consecutivo, Sammy Basso.

Le bottiglie, impreziosite da un bindello dedicato all’Enpa e da un’etichetta in braille, sono già prenotabili mentre saranno in vendita dal 1 dicembre. Per le spedizioni, l’azienda a conduzione familiare attiva da quasi 40 anni, utilizza esclusivamente cartoni “eco-friendly”.

