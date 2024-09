Vino, il Super Tuscan “Caiarossa 2021” ancora su La Place de Bordeaux

La presentazione il 10 settembre nella città francese

Milano, 9 set. (askanews) – La Cantina toscana Caiarossa di proprietà della famiglia olandese Albada Jelgersma per l’ottavo anno porterà il suo vino su La Place de Bordeaux, la più antica rete di distribuzione di fine wines che mette insieme Chateaux, négociant e wine merchant di tutto il mondo. Il 10 settembre la nuova annata, il “Caiarossa 2021”, sarà presentata al ristorante “La belle Saison” della città francese, alla presenza di Alexander Van Beek e Jerome Poisson, rispettivamente direttore generale e regisseur di chateau Giscours e Caiarossa.

“Uno sbocco naturale, che testimonia il legame tra Caiarossa e Bordeaux” ha detto Van Beek, sottolineando che “Caiarossa è un’azienda giovane che ha saputo pazientemente crescere e affermarsi, e il vino che porta il suo stesso nome è armonioso e preciso, esprime tutta la personalità di questa tenuta unica. Caiarossa colpisce per la sua forza naturale, la sua chiarezza e la sua atmosfera, lontana da lussi artificiali” ha aggiunto, parlando di “una nuova generazione di Super Tuscan, espressione perfetta di Riparbella e della Costa Toscana”.

“Caiarossa 2021”, la più emblematica referenza dell’azienda di Riparbella (Pisa) è un blend di Cabernet Franc e Syrah con Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Grenache e Petit Verdot, invecchiato in barrique per almeno 14 mesi, che ha già raccolto punteggi entusiastici dalla critica enologica internazionale: 96 per James Suckling, 95 per Wine Spectator (che ha parlato di “power and grace”), 95 per Decanter, 95+ per The Drinks Business (che l’ha definito “the strongest Caiarossa yet tasted”).