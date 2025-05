vino,-in-13mila-nel-mantovano-per-i-vini-passiti-e-da-meditazione

Milano, 3 mag. (askanews) – Una tre giorni interamente dedicata al “bere dolce” che ha richiamato 13mila visitatori, arrivati da tutta Italia per conoscere le molte sfumature dei vini passiti e da meditazione. Questo è il bilancio della 21esima “Mostra dei vini passiti e da meditazione” di Volta Mantovana (Mantova).

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha registrato un grande interesse per i produttori presenti, degustazioni sold out e la partecipazione di tutte le autorità del territorio. Il format quest’anno ha saputo rinnovarsi grazie alla collaborazione con l’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav), che ha curato la selezione delle Cantine, le masterclass e il servizio, con La Strada dei Vini e Sapori Mantovani, che ha promosso le bellezze del territorio e offerto degustazioni di abbinamento cibo e vino, e con il Club Amici del Sigaro Toscano, che ha permesso di scoprire abbinamenti inusuali. La manifestazione è stata inoltre scelta per inaugurare “L’Olimpo dei vini lombardi”, il nuovo progetto per valorizzare l’enologia lombarda in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Nelle tre giornate i visitatori, che hanno affollato il Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, hanno scoperto oltre 100 etichette di vini Passiti e da Meditazione al banco d’assaggio e incontrato 40 produttori presenti in prima persona. Ospite d’onore è stata l’Ungheria, grazie alla collaborazione con il Consolato Generale di Ungheria e l’Agenzia di promozione del vino ungherese, che ha permesso la partecipazione di sei produttori di Tokaji, il vino simbolo del popolo magiaro. Infine, il Mercato Contadino di Coldiretti, ha accolto produttori locali che hanno raccontato e fatto assaggiare i tanti sapori mantovani.