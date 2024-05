vino,-in-cile-da-luglio-etichette-su-alcolici-per-rischi-a-salute

Contro il “consumo nocivo” per referenze a partire da 0,5 gradi

Milano, 3 mag. (askanews) – “Advertencia: el consumo nocivo de alcohol dana tu salud” (“Avvertenza: il consumo eccessivo di alcol nuoce alla salute”). Il 7 luglio in Cile entreranno in vigore le nuove etichette sulle bevande con un contenuto alcolico pari o superiore a 0,5 gradi in vendita nel Paese. Lo scrive “The Food Tech”, rivista on-line messicana dedicata all’industria alimentare, spiegando che si tratta di un passaggio previsto dalla legge introdotta nell’agosto 2021 che definisce gli standard per la commercializzazione e la pubblicità delle bevande alcoliche.

L'”advertencia” riportata sulla confezione deve segnalare oltre al valore energetico in calorie, i rischi e le conseguenze del consumo eccessivo di alcol in particolare da parte di donne incinte, minori e chi si mette alla guida. Gli “health warning” dovranno comparire inoltre in ogni tipo di pubblicità su qualunque tipo di media (anche quelli “virtuali”) e sui manifesti.

Dal 7 luglio 2026 è prevista l’entrata in vigore di ulteriori restrizioni sulla comunicazione pubblicitaria degli alcolici, che non potrà essere diretta ai minori, e sarà vietata dalle 6 alle 22 in televisione, e dalle 16 e alle 18 in radio.

