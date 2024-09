Vino, in UK seminario sul “Martinotti” del Consorzio Prosecco Docg

Il metodo italiano a “Agri Food Centre” del Plumpton College a Lewes

Milano, 8 set. (askanews) – Un seminario tecnico e una masterclass dedicata al Metodo Martinotti (noto anche come Charmat) organizzati dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg si sono tenuti nei giorni scorsi all'”Agri Food Centre” del Plumpton College a Lewes, in Inghilterra. Il direttore e l’enologo del Consorzio, Diego Tomasi e Andrea Miotto, sono stati affiancati dalla Master of Wine Sarah Abbott e da Gareth Davies, capo enologo di Divergent Drinks, prima azienda a produrre uno spumante Metodo Martinotti in Inghilterra.

“Il simbolo indiscusso della nostra Denominazione è la versione spumante del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg seguendo il metodo Martinotti, che rappresenta quasi il 98% della produzione complessiva” ha ricordato Tomasi, aggiungendo “non dimentichiamo che questo metodo è utilizzato per produrre alcuni degli spumanti più popolari al mondo”. Durante la tavola rotonda moderata da Sarah Abbott, i relatori si sono focalizzati in particolare sul legame tra i migliori terroir del Conegliano Valdobbiadene e il modo in cui il metodo italiano permette di esaltarne le singole specificità, e sia inoltre ideale per varietà di uve semi-aromatiche quali la Glera. Davies ha invece portato la sua esperienza sia dal punto di vista varietale che della commercializzazione di vini realizzati con il Metodo Martinotti.