Vino, l’11 e 12 maggio nel mantovano torna “Lambrusco a Palazzo”

Nel complesso monastico di San Benedetto Po assaggi e masterclass

Milano, 20 apr. (askanews) – Riscoprire, rinnovare, ristrutturare: sono le parole chiave della nona edizione di “Lambrusco a Palazzo”, manifestazione dedicata a tutte le espressioni di questo vitigno, che si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio nel complesso monastico di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. A rappresentare le sfumature di questo celebre vino rosso frizzante saranno oltre 50 Cantine, con circa 150 referenze tra vini frizzanti (Doc e Igt) e spumanti Doc (Metodo Classico e Charmat).

Organizzato da Onav Mantova e La Strada dei vini e sapori mantovani, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po, “Lambrusco a Palazzo” ospiterà un grande banco d’assaggio, a cui si affiancheranno alle 16 nella Sala Capitolare, le masterclass “Il Metodo Classico” (sabato) e “I vitigni autoctoni della Via Emilia” (domenica) a cura delle Donne del Vino Emilia Romagna. Inoltre, quest’anno la manifestazione propone la prima “Selezione enologica dei vini Lambrusco”, la cui premiazione si terrà il 12 maggio.

L’area food sarà in collaborazione con “Tagliato per il gusto”, che proporrà una varia selezione di salumi mantovani, accompagnati da pane e focacce, o sotto forma di “finger food” con il prosciutto crudo tagliato a coltello. L’evento sarà anche l’occasione per godere della bellezza della Sala Capitolare recentemente restaurata, insieme con i chiostri che si affacciano sul giardino botanico. Per l’occasione, ai partecipanti alla manifestazione è riservato un biglietto a prezzo ridotto per la visita completa al monastero.

Foto: Lorenzo Bracci