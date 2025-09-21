domenica, 21 Settembre , 25

vino,-la-cantina-gradis’ciutta-apre-la-vendemmia-didattica-nel-collio
Vino, la Cantina Gradis’ciutta apre la vendemmia didattica nel Collio

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 21 set. (askanews) – La Cantina Gradis’ciutta di San Floriano del Collio (Gorizia) propone una vendemmia didattica aperta al pubblico per vivere da vicino l’avvio del nuovo ciclo produttivo. L’iniziativa prevede un percorso pratico nei filari, con la selezione dei grappoli e la raccolta assistita, e la visita in cantina per seguire le prime fasi di vinificazione assieme allo staff. L’enologo illustrerà anche le tecniche di lavorazione e l’approccio biologico: l’azienda è certificata dal 2018 e basa la propria filosofia sulla cura della vigna e sul rispetto del territorio.

Fondata nel 1997 da Robert Princic, Gradis’ciutta conta circa 50 ettari di vigneti collinari nei comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Capriva del Friuli e Dolegna del Collio. La produzione valorizza vitigni autoctoni (Ribolla Gialla, Friulano, Malvasia) e varietà internazionali, con diverse espressioni legate alla “Ponca”, il suolo tipico del Collio. Nel 2022 è stato inaugurato il Borgo Gradis’ciutta, struttura ricettiva ricavata da un palazzo cinquecentesco, pensata per esperienze legate a natura, arte e cultura del vino.

