Vino, la realtà virtuale tra le vigne di Bolgheri di Campo alla Sughera

Milano, 2 lug. (askanews) – La Cantina Campo alla Sughera di Bolgheri (Livorno), propone una wine experience in realtà virtuale che integra il percorso di visita tradizionale grazie a visori VR di ultima generazione. Questi strumenti permettono agli ospiti di seguire in prima persona le fasi principali della produzione, dalla raccolta manuale alla selezione delle uve fino alla caduta per gravità nei tini d’acciaio.

“Questo progetto rappresenta un passo importante nel nostro percorso di digitalizzazione e valorizzazione dell’ospitalità” dichiara il winery director, Tommaso Alessandri, spiegando che “il canale direct-to-consumer è strategico per la nostra crescita, e crediamo fortemente che esperienze di questo tipo possano creare un legame più profondo tra il visitatore e la nostra realtà, raccontando in modo autentico la cura che mettiamo in ogni fase del nostro lavoro”.

La visita prosegue con un tour guidato tra vigneti, Cantina e barricaia, per poi concludersi con la degustazione di quattro vini: “Arnione Bolgheri Doc Superiore”, “Campo alla Sughera Supertuscan”, “Anima d’Arnione Cabernet Sauvignon 2019” e “Cabernet Franc 2020”, entrambi affinati in anfora.

L’esperienza è disponibile solo su prenotazione e si inserisce nell’offerta enoturistica dell’azienda che punta a rendere sempre più diretto il racconto del lavoro in vigna e in cantina.