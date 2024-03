Vino, La Scolca festeggia 105 anni con ingresso quinta generazione

Il 21enne Ferdinando Caracciolo di Vietri affiancherà Chiara Soldati

Milano, 11 mar. (askanews) – “Cinque anni fa non ero ancora così certo di cosa avrei fatto dopo i miei studi, molto probabilmente nel mio cuore sapevo già che avrei seguito le orme di famiglia: oggi però sono sicuro che il mio futuro sia qui, al fianco di mia madre per continuare questa tradizione e fare grandi cose insieme, ricordandomi del lavoro e dei sacrifici delle generazioni passate ma guardando sempre al futuro e alla modernità”. Con queste parole, il 21enne Ferdinando Caracciolo di Vietri, a fianco della mamma Chiara Soldati che guida l’azienda, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso a La Scolca, la storica Cantina di Gavi (Alessandria).

L’occasione per lo storico annuncio dell’arrivo della quinta generazione, il passaggio generazionale era nell’aria da tempo, è stato il sontuoso gala organizzato a Milano in occasione dei festeggiamenti per i 105 anni del La Scolca, tra i principali interpreti dell’uva Cortese. Un anniversario che testimonia l’impegno profuso dalla famiglia Soldati in questo secolo di vita, con la vulcanica Cavaliere del lavoro Chiara che ha portato i suoi vini (dal “Gavi dei Gavi Etichetta Nera” al “Gavi La Scolca D’Antan” fino al nuovo “Gavi dei Gavi”) in oltre 60 Paesi del mondo.

Fondata nel 1919 dal bisnonno di Giorgio Soldati, padre di Chiara, La Scolca conta oggi 60 ettari vitati dai quali produce 19 etichette per un totale di quasi un milione di bottiglie.