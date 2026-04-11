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Vino, Lollobrigida: a Vinitaly bottiglia forse più grande al mondo
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Vino, Lollobrigida: a Vinitaly bottiglia forse più grande al mondo

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Milano, 11 apr. (askanews) – “Quest’anno troverete due elementi di novità che insieme a Fiera Verona e Ice abbiamo voluto lanciare: una è la bottiglia forse più grande al mondo, che troverete all’ingresso della fiera, il cui slogan è ‘dentro c’è l’Italia’. Dentro quella bottiglia ci sono opere d’arte, i vitigni principali provenienti dalle altre regioni e chi la attraverserà proverà quelle sensazioni che si provano quando si arriva in questa nazione e si resta sbalorditi. Poi un altro elemento artistico: in maniera continuativa sulla piazza principale della fiera ci sarà uno spettacolo che racconterà il vino attraverso una forma di arte che è la danza, il ballo e il canto, che è un altro elemento che può caratterizzare questo evento”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Verona alla cerimonia d’inaugurazione di “OperaWine”, evento organizzato da Wine Spectator, alla vigilia dell’apertura di Vinitaly.

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