Vino, Lollobrigida: a Vinitaly bottiglia forse più grande al mondo

Milano, 11 apr. (askanews) – “Quest’anno troverete due elementi di novità che insieme a Fiera Verona e Ice abbiamo voluto lanciare: una è la bottiglia forse più grande al mondo, che troverete all’ingresso della fiera, il cui slogan è ‘dentro c’è l’Italia’. Dentro quella bottiglia ci sono opere d’arte, i vitigni principali provenienti dalle altre regioni e chi la attraverserà proverà quelle sensazioni che si provano quando si arriva in questa nazione e si resta sbalorditi. Poi un altro elemento artistico: in maniera continuativa sulla piazza principale della fiera ci sarà uno spettacolo che racconterà il vino attraverso una forma di arte che è la danza, il ballo e il canto, che è un altro elemento che può caratterizzare questo evento”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Verona alla cerimonia d’inaugurazione di “OperaWine”, evento organizzato da Wine Spectator, alla vigilia dell’apertura di Vinitaly.