vino,-loredan-gasparini-presenta-i-cofanetti-per-olimpiadi-di-cortina

Milano, 7 set. (askanews) – L’azienda vitivinicola trevigiana Loredan Gasparini ha annunciato la creazione di due cofanetti speciali in edizione limitata dedicati ai Giochi Olimpici Invernali di Cortina 2026. Le confezioni racchiudono complessivamente quattro bottiglie di Venegazzù Montello Asolo Doc, vino simbolo del territorio e storica Riserva ottenuta da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec.

Le etichette riportano le grafiche di Franz Lenhart, maestro della cartellonistica italiana del primo Novecento, che ritraggono Cortina con le Dolomiti Bellunesi e Venezia con il Lido. Le illustrazioni rendono omaggio alla collezione di Ferdinando Salce, oggi conservata al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso, e sono state proposte in collaborazione con Design Associati, studio grafico con sede a Treviso.

Il Venegazzù Montello Asolo Doc è stato tra i primi esempi di taglio bordolese in Italia nel Dopoguerra. Nato dall’intuizione del conte Loredan, rappresenta un vino rosso di forte identità, legato ai terreni ferrosi del Montello e considerato emblema del territorio. Venegazzù è inoltre l’unico Cru della Denominazione Montello.

La storia della cantina risale al 1973, quando Giancarlo Palla raccolse l’eredità del conte Pietro Loredan, appartenente alla famiglia che diede tre dogi alla Repubblica di Venezia. Con la famiglia Palla, l’azienda ha contribuito a diffondere i vini di Venegazzù nel mondo e ha introdotto sul Montello la cultura della spumantistica, accanto alla produzione di rossi longevi e corposi. Da diversi anni Loredan Gasparini fa parte della Federazione italiana vignaioli indipendenti.

Design Associati, partner del progetto, opera da Treviso con attività di comunicazione e ricerca grafica, sviluppando progetti che spaziano dalla tipografia a oggetti e concept editoriali, sempre con attenzione alla cultura italiana del design.