Vino, Lugana Doc: a Vinitaly un talk sull’enoturismo con De Castro

Due le masterclass dedicate a invecchiamento e vinificazione

Milano, 4 apr. (askanews) – Degustazioni, un talk sull’enoturismo con Paolo De Castro e masterclass tematiche dedicate a stampa e operatori del settore: è un Vinitaly ricco di appuntamenti quello che aspetta il Consorzio Tutela Lugana Doc dal 14 al 17 aprile. Lo stand consortile coprirà uno spazio di 80 mq nel Palaexpo Lombardia area A6/A7, offrendo visibilità a circa un centinaio di etichette delle aziende consorziate che esporranno anche alla fiera. In assaggio anche l’annata 2023, “che lascia ben sperare per l’evoluzione nei prossimi anni”. Spazio poi ai buyer internazionali, da Nord America, Europa Centrale e dell’Est, e Far East, con masterclass dedicate alla scoperta del territorio e dei suoi vini, con la partecipazione ad un “walk around tasting” nella lounge di Ice-Italian Trade Agency, e con un incoming finale sul territorio nella giornata del mercoledì in collaborazione con Coldiretti Veneto.

Il talk intitolato “Lugana da scoprire: enoturismo e nuove opportunità” è previsto per le 15 di domenica 14 e sarà moderato dal direttore di “Wine Meridian”, Fabio Piccoli e vedrà come protagonista l’eurodeputato dem, Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione Agricoltura, che dialogherà con il presidente del Consorzio, Fabio Zenato, e con Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia. Si parlerà dell’enoturismo come fattore fondamentale di crescita sostenibile, in grado di creare valore aggiunto per il territorio, come accaduto in Sicilia. Alla fine del talk verrà consegnata alle aziende una targa di riconoscimento per l’adesione al Decalogo delle “best pratices” dell’enoturismo in Lugana, a conclusione del progetto che ha coinvolto la Denominazione nel 2023 e che proseguirà anche quest’anno.

Lunedì 15 aprile alle 10.30 si terrà invece la masterclass dal titolo “Viaggio nel tempo del Lugana” condotto dalla sommelier Lara Moro, che tratterà dell’evoluzione del Lugana e “dei fattori che lo possono annoverare tra i grandi bianchi d’invecchiamento”. Mercoledì 16 aprile alle 10.30, Francesco Saverio Russo guiderà la degustazione “Lugana terra d’avanguardia”, un confronto tra vinificazioni alternative e quelle classiche, in cui si assaggeranno “variazioni che abbracciano la fermentazione spontanea e macerazioni, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale”.

“Quest’anno abbiamo voluto dare spazio ad alcune tematiche per noi sempre più centrali, e che definiscono la nostra essenza, dal Lugana d’annata al suo potenziale di affinamento nel tempo, dalla sostenibilità all’enoturismo” ha spiegato il direttore del Consorzio, Edoardo Peduto, sottolineando che “tutto questo dimostra la forte identità e dinamicità del territorio, in linea con le richieste del mercato e dei wine lovers”.

Infine il Consorzio Lugana rinnova la partnership con “Vinitaly and the City”, il fuorisalone della manifestazione in scena nelle piazze del centro di Verona dal 12 aprile al 14 aprile. Visitatori e wine lovers potranno brindare con un calice di Lugana d’annata sulla terrazza panoramica della Torre dei Lamberti a 84 metri di altezza.