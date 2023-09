Vino, Marchesi Frescobaldi nuovo partner dell’Accademia Niko Romito

Cantina rricchisce offerta della Scuola di alta formazione di cucina

Milano, 15 set. (askanews) – La storica Cantina toscana Marchesi Frescobaldi entra ufficialmente nella famiglia dei partner dell’Accademia Niko Romito arricchendo il bouquet di offerta ed esperienze degli allievi della Scuola di alta formazione di cucina del Gruppo Niko Romito, il celebre chef del Ristorante Reale (tre stelle Michelin) di Castel di Sangro (l’Aquila).

La partnership permetterà agli studenti di approfondire il mondo del vino con moduli formativi specifici, percorsi di formazione con focus sulla storia della vite e del vino, sui sistemi e le tecniche di produzione e sulle zone e i territori della viticultura. Durante i workshop dedicati si approfondirà il mondo dell’abbinamento cibo-vino, gli stili di “pairing”, la costruzione di una carta dei vini e l’uso del vino e delle componenti alcoliche in cucina. Infine gli studenti avranno modo di visitare le Tenute Marchesi Frescobaldi.

“C’è grande stima per il lavoro dello chef Niko Romito con cui condividiamo da sempre temi comuni come quello della sostenibilità, della circolarità e della ricerca” ha affermato il presidente di Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, aggiungendo che “la nostra filosofia è ‘Cultivating Toscana Diversity’, ovvero interpretare al meglio i territori in cui abbiamo le nostre Tenute affinché possano trasmettere l’unicità del luogo d’origine. Niko lavora sugli stessi principi in ogni suo piatto – ha concluso – e siamo sicuri che faremo un bel cammino assieme”.