Vino, Memorial Dino Marchi: Ais Veneto premia 5 Cantine del territorio

Paladin, Cà Lustra Zanovello, Bortolomiol, Maculan e Farina Wines

Milano, 18 mar. (askanews) – L’Associazione italiana sommelier (Ais) del Veneto rende omaggio al suo ex presidente Dino Marchi con un nuovo riconoscimento dedicato al suo ricordo. La seconda edizione del “Memorial Dino Marchi” ha visto la premiazione di cinque realtà presenti nella “Guida ai vini del Veneto -Vinetia” che si sono distinte in altrettante “categorie”.

Ad essere premiate sono state Paladin di Annone Veneto (Venezia) per la “tutela del paesaggio”, e Cà Lustra Zanovello di Cinto Euganeo (Padova) per la “salvaguardia della biodiversità e dei vitigni storici”, grazie al progetto di recupero di vecchie varietà euganee curato da Severina Cancellier. La menzione per la “promozione del territorio e dell’enoturismo” è andata all’azienda Bortolomiol di Valdobbiadene (Treviso), mentre quella per “l’impegno sociale” grazie al progetto solidale Santalucia è stata attribuita a Maculan, storica realtà di Breganze (Vicenza). Infine per la “promozione dell’arte e della cultura” ad eccellere è stata la Cantina Farina di Pindemonte (Verona), che nel 2023 ha inaugurato il progetto Art Ferment in collaborazione con la galleria d’arte internazionale Artericambi di Verona.

L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta domenica 17 marzo durante “Vinetia Tasting”, l’evento che porta in assaggio ogni anno nel cuore di Treviso i migliori vini regionali selezionati dai degustatori di Ais Veneto, che ha registrato la presenza di oltre un migliaio di persone. “Dino Marchi – ha ricordato il presidente di Ais Veneto, Gianpaolo Breda – è stata una figura importantissima per la promozione del vino e del territorio veneto e proprio pensando al suo impegno, abbiamo istituito il premio dedicato alla sua memoria, assegnando il riconoscimento a quelle aziende che perseguono gli stessi ideali, gli stessi valori: cinque cantine che, con il loro agire, raccontano il miglior Veneto enoico”.