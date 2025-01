Vino, Meregalli: su alcol e guida basta inutili messaggi terroristici

“Attivare Uber, potenziare i taxi e garantire mezzi pubblici sicuri”

Milano, 28 gen. (askanews) – “La fine del 2024 ha visto un cattivo esempio di comunicazione sul nuovo Codice della strada: l’unico messaggio passato è stato il terrorismo su alcol e guida. Ribadisco anch’io che non sono cambiate le regole e gli step che indicano i limiti e che giustamente combattono chi si mette alla guida esagerando con l’alcol. Chiediamo a gran voce, invece di fare terrorismo inutile, di dare la possibilità a chi vuole uscire senza rischi di attivare Uber come nel resto dei Paesi civili, potenziare i taxi e garantire mezzi pubblici sicuri e decorosi così come in tanti Paesi europei a noi vicini. Questa sarebbe educazione a un consumo consapevole, senza rinunciare alla socialità, ai piaceri del buon vino e della buona cucina, oggi tra i pochi pilastri assieme al turismo”. Lo ha affermato Marcello Meregalli, amministratore delegato del Gruppo Meregalli, tra i principali player della distribuzione di vini e distillati nazionali e internazionali, che ha appena comunicato di aver chiuso il 2024 con il fatturato record di 100.476.000 di euro.

L’inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza viene indicato dalla quasi totalità dei diversi attori del settore enogastronomico come elemento di forte preoccupazione per gli effetti sul mercato delle bevande alcoliche.