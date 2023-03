Vino, Monte del Frà: con Art-Winery vino e arte si incontrano in Cantina

Mostra visitabile gratis dal 17 marzo nella barricaia a Sommacampagna

Milano, 2 mar. (askanews) – L’azienda vinicola veronese Monte del Frà celebra il binomio arte-vino con un calendario di appuntamenti dedicati in collaborazione con l’hub di arte e design 6499 Milano, diventandone spazio espositivo ufficiale. Il nuovo progetto, che prende il nome di Art-Winery, consiste in un’esposizione permanente di opere di alcuni artisti italiani e internazionali, allestita nella barricaia della Cantina a Sommacampagna (Verona).

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 17 marzo 2023 al 20 gennaio 2024, dal lunedì al sabato (9.30-12.30 e 14-19), e a luglio e agosto anche la domenica, sempre su prenotazione. La visita sarà accompagnata da una breve spiegazione delle opere esposte e da un calice di Custoza Doc Monte del Frà.

Oltre alla collezione permanente sono previste anche alcune mostre temporanee: dal 14 aprile al 14 maggio la barricaia di Monte del Frà accoglierà i lavori di Sabrina Ferrari, artista veronese che realizza sculture in bronzo. Dal 23 giugno al 23 luglio verranno invece esposte le opere astratte della pittrice Meriem Delacroix, mentre dal 15 settembre al 15 ottobre il protagonista sarà Claudio Rolfi, artista che raffigura sia vedute che zone periferiche di città, ponti, fiumi e strutture industriali.

Per i winelover, a partire dal 30 marzo, Monte del Frà propone “Vino e arte”, un’attività che consente di visitare la galleria accompagnati da una guida. Durante il tour della cantina, oltre alla storia della famiglia Bonomo e al racconto dei vini, verranno illustrate le caratteristiche delle opere presenti in sala e il loro messaggio. Seguirà poi una degustazione di tre vini, dalle caratteristiche distinte e riconoscibili, che verranno abbinate ad altrettanti quadri che, secondo i partecipanti, rispecchiano il vino in assaggio.

continua a leggere sul sito di riferimento