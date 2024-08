vino,-morto-pietro-alagna,-presidente-onorario-di-cantine-pellegrino

Aveva 96 anni e ha dedicato la vita alla viticoltura siciliana

Milano, 27 ago. (askanews) – Si è spento ieri, a 96 anni, Pietro Alagna, presidente onorario di Cantine Pellegrino di Marsala. Le esequie sono previste il 27 agosto alle 17.30 presso la Chiesa Madre di Marsala.

Nato il 21 aprile 1928 a Marsala, Alagna ha dedicato la sua vita alla promozione ed allo sviluppo della viticoltura siciliana, contribuendo in maniera importante a raccordare la storia enologica di Marsala con la modernità vitivinicola odierna, legata alla valorizzazione delle varietà autoctone dell’isola.

Appassionato di storia, arte e cultura, si vide affidare dagli eredi Whitaker l’archivio Ingham-Withaker, patrimonio di notevole interesse storico oggi custodito all’interno di Cantine Pellegrino a Marsala. Da mecenata ha inoltre contribuito al recupero della Nave Punica scoperta dall’archeologa Honor Forst, per il quale ricevette un’onorificenza dalla Regina Elisabetta II d’Inghilterra. “Mio padre ha dedicato la sua vita all’arte e al vino, lasciando un’impronta indelebile in entrambi i settori” ha dichiarato Paola Alagna, sottolineando che “la sua passione per la bellezza e il suo impegno per la qualità saranno per sempre un faro per tutti noi: suo ricordo continuerà a essere vivo nelle opere che ha sostenuto”.

“Romano Pietro Alagna non è stato solo un uomo di spessore imprenditoriale ma anche grande di umanità” ha aggiunto il presidente di Cantine Pellegrino, Benedetto Renda, rimacando che “la sua influenza e il suo entusiasmo continueranno a ispirare le persone che ha conosciuto: la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nel nostro cuore e nella comunità del vino”.