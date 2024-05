vino,-mosnel:-dopo-10-anni-torna-il-concorso-“questione-di-etichetta”

Per etichetta e packaging della magnum “Franciacorta Brut QdE 2001″

Milano, 8 mag. (askanews) – A dieci anni esatti dall’ultima edizione torna “Questione di etichetta”, il concorso indetto dalla Cantina Mosnel di Camignone (Brescia), con il patrocinio dell’Associazione disegno industriale (Adi), per creare l’etichetta speciale e il packaging dell’edizione limitata del “Franciacorta Brut QdE 2001” formato Magnum. Per la prima volta l’invito si rivolge a tutti i designer e ai professionisti del settore.

Una giuria di esperti composta da Lucia Barzanò, titolare di Mosnel assieme al fratello Giulio, dal presidente di Adi, Luciano Galimberti, e dai giornalisti enogastronomici Daniele Cernilli, Federico De Cesare Viola e Alessandra Dal Monte decreterà il vincitore di questa sesta edizione selezionando l’immagine tra le proposte ricevute. Il vincitore verrà proclamato venerdì 30 settembre e si aggiudicherà tremila euro, la Magnum numero uno dell’edizione limitata e 36 bottiglie di Franciacorta Brut, mentre i secondi e terzi classificati riceveranno rispettivamente 36 e 24 bottiglie del medesimo vino.

“‘Questione di etichetta’ per noi rappresenta un appuntamento importante che siamo felici di riproporre dopo dieci anni dall’ultima edizione” ha affermato Lucia Barzanò, sottolineando “ricordo bene l’emozione della prima edizione: era il 2005 e quell’anno parteciparono anche alcuni nomi importanti, tra cui l’indimenticabile Bob Noorda, Giancarlo Illiprandi e Italo Lupi”.

Il “Franciacorta Brut QdE 2001”, un vino con una storia di 23 anni alle spalle e più di 21 anni di sosta sui lieviti, sarà disponibile esclusivamente in formato Magnum e in 100 bottiglie numerate. Il bando per partecipare al concorso è pubblicato sui siti di Mosnel e Adi.