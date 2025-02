Vino, Mww Group e Lifegate Way verso l’edizione 2025 di Wine in Action

Un contributo concreto per un settore che presenta delle criticità

Milano, 9 feb. (askanews) – Un hub di innovazione e sostenibilità per l’intero settore vitivinicolo italiano per dare una risposta concreta alle trasformazioni in atto. In occasione del “Wine Pairing Innovation Day” che si tenutosi il 6 febbraio nel Dazio di Ponente a Milano, sono state ripercorse le tappe fondamentali di “Wine in Action”, il primo programma di accelerazione per sostenere la crescita delle startup che operano nel settore vitivinicolo con un focus su sostenibilità e innovazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra LifeGate Way, il primo ecosistema in Italia dedicato alle startup sustainable native, e Milano Wine Week la cui ottava edizione è in agenda dal 4 al 12 ottobre. Novanta ore di formazione erogate secondo un programma gratuito ed “equity free”, otto investor coinvolti, con una main partner, quattro incontri, oltre 300 connessioni create tra startup, mentor, aziende e professionisti del settore. Sono questi alcuni dei numeri che contraddistinguono il percorso di alta formazione e mentorship intrapreso dalle tre start up vincitrici: Dewy, VisioNing e Green Ant, selezionate tra 35 realtà candidate per le loro soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e il loro focus sulla sostenibilità nell’ambito dell’agricoltura di precisione e agritech.

“Vogliamo accelerare l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili, creando un network che unisca startup, aziende e investitori” ha detto Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, spiegando che “‘Wine in Action’ si conferma quindi un catalizzatore di crescita e trasformazione per il mondo del vino, con l’ambizione di continuare a guidare il cambiamento e l’innovazione nel settore, individuando le realtà destinate a determinare il futuro della viticoltura sostenibile con soluzioni tecnologiche all’avanguardia”.

“‘Wine in Action’ si è confermato un percorso estremamente utile per le realtà che desiderano innovare il settore vitivinicolo. Siamo orgogliosi di aver offerto loro, attraverso questo programma, gli strumenti necessari per realizzare il cambiamento” ha aggiunto Stefano Alexander Martini, Senior Project Manager di LifeGate Way, evidenziando che “il nostro obiettivo è proprio questo: dare a chi vuole creare un impatto positivo la possibilità non solo di farlo, ma anche di crescere e continuare a farlo nel tempo. Lo stesso principio – ha concluso – guida un altro nostro importante programma di accelerazione, ‘Women in Action’, ideato per sostenere l’imprenditoria sostenibile e al femminile”.