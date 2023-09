Vino, Nancy Pelosi ospite di Marilisa Allegrini a Montalcino e a Fumane

Speaker emerita della Camera Usa il 1 settembre a Villa della Torre

Milano, 2 set. (askanews) – Ieri mattina la speaker emerita della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, si è recata insieme con il marito Paul a Fumane (Verona) per visitare la splendida Villa della Torre ospite di Marilisa Allegrini, a capo dell’omonima azienda vitivinicola.

L’83enne esponente dei Dem statunitensi, accompagnata dai colleghi di partito Mike Thomson e Rosa DeLauro, era stata ospite dell’imprenditrice veronese anche la settimana scorsa nella Tenuta di San Polo, la Cantina di Montalcino della famiglia Mastella Allegrini. “Nancy e Paul Pelosi mi hanno dimostrato un’amicizia che mi rende molto orgogliosa” ha scritto in un post su “X” la Cavaliere del lavoro, sottolineando che “Nancy, prima che un personaggio pubblico, è una donna che sa coltivare come poche la profondità di rapporti umani ed il piacere della condivisione”.

Pelosi si trovava in Italia per partecipare come ospite d’onore alla cerimonia di consegna dei “DVF Awards” che si è tenuta a Venezia in occasione del Festival del Cinema.