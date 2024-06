vino,-nardi-e-zanon-eletti-vicepresidenti-cons.-conegliano-valdobbiadene

Sono i rappresentanti dei vinificatori e degli imbottigliatori

Milano, 7 giu. (askanews) – Il Cda del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha eletto come vicepresidenti Ivo Nardi (vinificatore) e Gianfranco Zanon (imbottigliatore). La nomina arriva a pochi giorni di distanza da quella del presidente Franco Adami, che succede a Elvira Bortolomiol per il triennio 2024-2026.

Ringraziando per la fiducia, Nardi ha spiegato che “le mie priorità saranno quelle di sostenere iniziative per migliorare la qualità dei nostri meravigliosi spumanti, la sostenibilità ambientale e sociale dell’intera filiera e il dialogo con amministrazioni, enti ed associazioni tutte, sempre in sintonia alle disposizioni del presidente e del Consiglio”.

“Sono convinto che, lavorando insieme, possiamo continuare a far crescere la reputazione del Conegliano Valdobbiadene e consolidarne la posizione nei mercati nazionali e internazionali” ha aggiunto Zanon, sottolineando che “mi impegnerò con dedizione a sostenere i nostri colleghi produttori, innovare le pratiche enologiche e garantire la qualità della filiera. È un privilegio – ha concluso – poter rappresentare una comunità così dinamica e dedita all’eccellenza”.