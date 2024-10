Vino, Nas sequestra due aziende vinicole clandestine nel Palermitano

E nove tonnellate tra uva e mosto in fermentazione

Milano, 1 ott. (askanews) – Nell’ambito dei controlli sugli illeciti commessi sulla filiera degli alcolici e del vino, i carabinieri del Nas di Palermo, in collaborazione con i tecnici della prevenzione della locale Asp, hanno scoperto due aziende vinicole clandestine nella provincia del capoluogo siciliano.

Nella prima, i militari hanno fermato il lavoro di uno strutturato stabilimento di trasformazione dell’uva in vino, privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria, sottoponendo a sequestro più di quattro tonnellate di uva e mosto in fermentazione nonché l’intero stabilimento, il cui valore complessivo è di circa 60mila euro.

Nell’altra azienda, i carabinieri hanno scoperto un impianto analogo, ugualmente sprovvisto di autorizzazione, in cui erano in fermentazione circa cinque tonnellate di uva, e che anche in questo caso è stata posta sotto sequestro insieme con tutto l’opificio del valore di oltre 70mila euro.

Ad entrambi i titolari è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.