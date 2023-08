Vino, nel Mantovano la rassegna dei migliori Metodo Classico lombardi

Il 28 e il 29 ottobre “Colline in Bolle” a Villa Mirra di Cavriana

Milano, 29 ago. (askanews) – I migliori spumanti Metodo Classico della Lombardia saranno in degustazione a Villa Mirra di Cavriana (Mantova) il 28 e il 29 ottobre per “Colline in Bolle”, prima edizione di una rassegna che vuole esaltare le bollicine lombarde valorizzando le differenze tra le varie zone vitivinicole regionali.

“La scelta di ospitare prodotti provenienti da tutta la regione è dettata dalla volontà di raccontare un linguaggio identitario di una zona ampia, confrontarne le diverse espressioni e far conoscere un luogo splendido come Villa Mirra inserita in una Città del vino, Cavriana” ha spiegato Federico Patera, direttore de La Strada dei vini e dei Sapori mantovani che organizza la manifestazione in collaborazione con Onav Lombardia.

“A ‘Colline in bolle’ – ha aggiunto il delegato Onav di Mantova, Matteo Battisti – operatori del settore e appassionati potranno scoprire e assaggiare i calici rappresentativi delle migliori zone di produzione di spumanti, rendendo omaggio a tutta la Lombardia”.