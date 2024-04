Vino, Oemv: nel 2023 record valore importazioni in Italia, 547 mln

“Il prezzo più alto da oltre 20 anni a fronte di volumi in calo”

Milano, 18 apr. (askanews) – Nel 2023 l’Italia ha aumentato il valore delle sue importazioni di vino del 18,7%, raggiungendo il suo massimo storico di 547 milioni di euro. E’ quanto emerge da un report elaborato dall’Observatorio espanol del mercado del vino (Oemv), che sottolinea che la crescita negli ultimi anni “è stata spettacolare, dal momento che la spesa italiana si è attestata a 277 milioni nel 2020″. Il volume importato è invece diminuito dell’11,2% a 169 milioni di litri, ben lontano dai 276 milioni del 2021, mentre il prezzo medio è salito per il secondo anno consecutivo a 3,25 euro al litro (+33,8%), il più alto dal 2000”.

Lo studio segnala inoltre che la Spagna “guadagna quota come primo fornitore in termini di volume e rappresenta già l’80% del totale importato dall’Italia”. Tuttavia, “la Francia ha coperto il 75% della spesa, registrando un prezzo medio di 17,59 euro al litro, non paragonabile ai 59 centesimi del vino spagnolo”. Sempre per quanto riguarda la Francia, il dossier sottolinea “l’aumento esponenziale del valore degli spumanti francesi negli ultimi anni”.