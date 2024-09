vino,-ornellaia:-a-bolgheri-è-iniziata-la-raccolta-delle-uve-rosse

Frescobaldi: sono sane, mature e vigorose come le bianche già in cantina

Milano, 4 set. (askanews) – A Bolgheri (Livorno) i vendemmiatori della celebre azienda Ornellaia hanno iniziato la raccolta dei primi grappoli di Merlot che vengono adagiati in casse da 15 kg e, in meno di un’ora vengono trasportati in cantina per essere valutati e scelti prima sul tavolo di cernita e poi attraverso il selezionatore ottico. La Cantina di proprietà della famiglia Frescobaldi prevede che la vendemmia andrà avanti fino ad inizio ottobre e si chiuderà con il Cabernet Sauvignon.

“Le uve sono arrivate alla raccolta sane, mature e vigorose: le uve di Sauvignon Blanc, raccolte in più passaggi tra il 12 e il 30 agosto, stanno già fermentando in cantina e adesso proseguiamo con le altre varietà bianche della tenuta e con quelle rosse” commenta Lamberto Frescobaldi, presidente dell’omononimo gruppo, rimarcando che “l’attenzione ai minimi dettagli e l’impegno che riserviamo alle vigne con oltre 700 ore di lavoro manuale per ettaro all’anno, ci ripaga con un equilibrio mirabile delle piante che, in sintonia con l’annata, esprimono sempre e con costanza il timbro profondo e unico del terroir di Ornellaia”.

“Questo 2024 è stato positivo e al tempo stesso impegnativo: da marzo a giugno le piogge frequenti hanno reintegrato le riserve idriche nei suoli e al tempo stesso hanno richiesto una cura assidua e costante di ogni parcella, che ovviamente non è mancata” ricostruisce il direttore di produzione, Marco Balsimelli, spiegando che “l’arrivo del bel tempo ci ha permesso di ribaltare una situazione delicata creando i presupposti ideali per una bellissima annata: in particolare, tra metà luglio ed inizio agosto abbiamo registrato 20 giorni di caldo molto intenso e questo contesto di leggero stress idrico ha permesso l’arresto della crescita vegetativa e l’inizio del processo di maturazione vero e proprio con la concentrazione di zuccheri, aromi e polifenoli”. A completare il quadro di un’estate definita “perfetta” dall’azienda, si sono poi susseguite notti fresche e ventilate “con temperature tra i 19 e i 22 gradi”, e a Ferragosto, è arrivata anche una pioggia benefica che ha portato “tra i 10 e i 20 mm di acqua a seconda delle parcelle e che è stata provvidenziale – rimarca Balsimelli – perché ha rilanciato la maturazione dell’uva dandole il giusto slancio”.