Vino, “Oscar Green 2024 della Lombardia”: premiata anche una vignaiola

E’ la 28enne Lucrezia Toninelli di Poderi di San Pietro

Milano, 2 ott. (askanews) – C’è anche una giovane vignaiola tra i premiati con gli “Oscar Green 2024 della Lombardia”, i riconoscimenti consegnati all’Accademia Carrara di Bergamo, promossi da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione dei giovani imprenditori agricoli, un universo che in Lombardia conta oltre tremila aziende gestite da under 35.

Il premio per la categoria “Campagna Amica”, è stata infatti attribuito alla 28enne Lucrezia Toninelli di San Colombano al Lambro (Milano), che nell’azienda agricola di famiglia, Poderi di San Pietro, produce e vende i due vini di Milano: l’Igt Colline del Milanese e il San Colombano Doc. Da sottolineare che Toninelli affina il suo Rosso di Valbissera a 30 metri di profondità nel mare della Croazia per almeno sei mesi, mentre l’Igt Colline del Milanese lo fa maturare in anfore di grès porcellanato.

“E’ importante sostenere il sogno imprenditoriale dei ragazzi e delle ragazze che scelgono di costruirsi un futuro in campagna” ha affermato il presidente di Coldiretti Lombardia, Gianfranco Comincioli, rimarcando che “bisogna aumentare gli investimenti in agricoltura, garantendo le misure necessarie a favorire il ricambio generazionale nel nostro settore, ma anche creando le condizioni perché ogni giovane sia libero dai troppi lacci che ne mettono a rischio l’attività, dalla burocrazia alla concorrenza sleale”.