vino,-per-amalberga-nuova-cantina-moderna-e-sotterranea-ad-ostuni

Circondata da un giardino di oltre 6.000 mq

Milano, 28 lug. (askanews) – “Dopo dieci anni, siamo felici e orgogliosi che il nostro progetto trovi finalmente la sua casa, abbiamo creato un luogo aperto a tutti in cui immergersi nelle ricchezze e nelle tradizioni locali. Vogliamo riscoprire e valorizzare la Doc Ostuni e le sue varietà autoctone attraverso lo sviluppo di attività enoturistiche che comunichino appieno la nostra terra e i nostri vini”. Così, Dario De Pascale, assieme ai soci Roberto Fracassetti e Roberto Candia titolare dell’azienda vitivinicola Amalberga, ha annunciato l’apertura della nuova sede a Ostuni, in Valle d’Itria (Brindisi).

La struttura, ultimata in questi giorni, è progettata su due piani interrati, sfruttando le temperature costanti del sottosuolo per massimizzare il risparmio energetico ed effettuare vinificazioni e affinamenti senza l’utilizzo della climatizzazione. La Cantina accoglie i visitatori al piano terra, circondata da un giardino di oltre 6.000 mq dove, tra alberi di quercia e ulivi secolari, si trovano due aree destinate alla proposta enoturistica. Si tratta di “Ama Chilometro Zero”, spazio dedicato alla realizzazione di eventi, con uno staff a disposizione per l’organizzazione di banchetti e una cucina territoriale, e “Ama Dopolavoro”, un antico trullo saraceno restaurato e adibito a wine bar e punto vendita aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 22.30, dove degustare i vini di Amalberga abbinati a prodotti di gastronomia locale, con ingredienti a chilometro zero da agricoltura biologica.