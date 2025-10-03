vino,-per-“milano-wine-week”-partesa-porta-i-suoi-wine-lab-al-marriott

Milano, 3 ott. (askanews) – Prosegue il giro d’Italia enoico di Partesa, che approda a Milano con un nuovo appuntamento dei “Wine Lab” nell’ambito della “Milano Wine Week”. Lunedì 6 ottobre, dalle 11 alle 18, la Sala Leonardo del Marriott Hotel in via Washington 66 ospiterà oltre 60 Cantine italiane e internazionali, con vini provenienti anche da Francia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia e California. L’ingresso è riservato agli operatori di settore.

Durante la giornata i professionisti dell’Horeca lombardo potranno degustare centinaia di etichette, incontrare i produttori e confrontarsi con i “wine specialist” di Partesa su temi legati alla definizione delle carte vini e alle scelte strategiche per le attività. Il programma comprende due masterclass: alle 12 Eros Teboni guiderà “New Import Partesa for Wine 2025-2026” sulle nuove etichette internazionali, mentre alle 14.30 Alessandro Rossi condurrà “New Entry Partesa for Wine 2025-2026”, dedicata alle novità italiane.

“Con i Wine Lab vogliamo offrire agli operatori del fuoricasa l’opportunità di conoscere da vicino le cantine che compongono il nostro portfolio” spiega Alessandro Rossi, National Category Manager Wine di Partesa, aggiungendo che “dopo diverse tappe in Italia, non potevamo mancare alla Milano Wine Week, momento centrale per il settore, con cui rinnoviamo la collaborazione. Proponiamo un’occasione di incontro e confronto che valorizza la relazione tra produttori e professionisti”.

Dopo Milano, i Wine Lab proseguiranno a ottobre con due tappe: a Torino e a Miglianico (Chieti). Partesa, parte del gruppo Heineken Italia, è una società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca, con un portafoglio che comprende oltre 7.400 referenze tra vino, birra, spirits, soft drink e food.