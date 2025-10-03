venerdì, 3 Ottobre , 25

Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni. Russia danneggia infrastrutture ucraine

(Adnkronos) - Si continua a combattere in Ucraina,...

Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove

(Adnkronos) - Tregua dal maltempo, ma solo per...

Nubifragio a Brindisi, disperso 63enne: recuperata auto

(Adnkronos) - E' stata recuperata nella notte dai...

Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta

(Adnkronos) - Sciopero nazionale oggi a sostegno della...
vino,-per-“milano-wine-week”-partesa-porta-i-suoi-wine-lab-al-marriott
Vino, per “Milano Wine Week” Partesa porta i suoi Wine Lab al Marriott

Vino, per “Milano Wine Week” Partesa porta i suoi Wine Lab al Marriott

AttualitàVino, per "Milano Wine Week" Partesa porta i suoi Wine Lab al Marriott
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 3 ott. (askanews) – Prosegue il giro d’Italia enoico di Partesa, che approda a Milano con un nuovo appuntamento dei “Wine Lab” nell’ambito della “Milano Wine Week”. Lunedì 6 ottobre, dalle 11 alle 18, la Sala Leonardo del Marriott Hotel in via Washington 66 ospiterà oltre 60 Cantine italiane e internazionali, con vini provenienti anche da Francia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia e California. L’ingresso è riservato agli operatori di settore.

Durante la giornata i professionisti dell’Horeca lombardo potranno degustare centinaia di etichette, incontrare i produttori e confrontarsi con i “wine specialist” di Partesa su temi legati alla definizione delle carte vini e alle scelte strategiche per le attività. Il programma comprende due masterclass: alle 12 Eros Teboni guiderà “New Import Partesa for Wine 2025-2026” sulle nuove etichette internazionali, mentre alle 14.30 Alessandro Rossi condurrà “New Entry Partesa for Wine 2025-2026”, dedicata alle novità italiane.

“Con i Wine Lab vogliamo offrire agli operatori del fuoricasa l’opportunità di conoscere da vicino le cantine che compongono il nostro portfolio” spiega Alessandro Rossi, National Category Manager Wine di Partesa, aggiungendo che “dopo diverse tappe in Italia, non potevamo mancare alla Milano Wine Week, momento centrale per il settore, con cui rinnoviamo la collaborazione. Proponiamo un’occasione di incontro e confronto che valorizza la relazione tra produttori e professionisti”.

Dopo Milano, i Wine Lab proseguiranno a ottobre con due tappe: a Torino e a Miglianico (Chieti). Partesa, parte del gruppo Heineken Italia, è una società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca, con un portafoglio che comprende oltre 7.400 referenze tra vino, birra, spirits, soft drink e food.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.