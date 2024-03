Vino, Planeta è la “Wine family of the year” ai Meininger Awards

“Rappresentano eccellenza internazionale della viticoltura siciliana”

Milano, 10 mar. (askanews) – La Cantina siciliana Planeta si è aggiudicata il titolo di “Wine family of the year” alla 18esima edizione dei “Meininger Awards Excellence in Wine & Spirit” che si è tenuta il 9 marzo a Dusseldorf in occasione dell’apertura di Prowein. Per quanto riguarda le altre onorificenza assegnate, il premio onorario della giuria è andato a Bettina Burklin-von Guradze (Weingut Dr. Lupo Bürklin), quello per l’imprenditore vinicolo nazionale dell’anno a Rudolf Knickenberg (Schlumberger), quello per l’imprenditore internazionale del vino dell’anno a Gérard Bertrand, il premio onorario alla carriera a Javier R. de Galarreta (Araex), mentre l’azienda di liquori dell’anno è stato attribuito ad Anora Group.

La giuria, composta da giornalisti delle principali riviste enologiche del gruppo editoriale Meininger (“Weinwirtschaft”, “Wine Business International”, “Sommelier” e “Weinwelt”) ha scelto di premiare Planeta per “la loro lunga tradizione agricola in Sicilia, tramandata da 17 generazioni: nel corso degli anni, questa famiglia intraprendente si è dedicata principalmente alla viticoltura, estendendo la propria presenza su 400 ettari distribuiti in sei vigneti situati nei migliori terroir siciliani. Oggi, i Planeta rappresentano l’eccellenza internazionale della viticoltura isolana”.

A ritirare il premio dalle mani della famiglia Meininger sono stati Francesca, Alessio e Santi Planeta. “Siamo profondamente onorati e grati per essere stati riconosciuti come ‘Wine family of the year’” ha dichiarato Alessio Planeta, aggiungendo che “questo premio è un tributo alla dedizione e al lavoro instancabile che la nostra famiglia ha dedicato alla viticoltura in Sicilia per generazioni, è una testimonianza della passione e della determinazione che ci hanno spinto a cercare costantemente l’eccellenza nei nostri vigneti e nei nostri vini”. “Oggi lavorano in azienda tre generazioni di Planeta, con ruoli diversi e in grande armonia” ha ricordato l’Ad dell’azienda, sottolineando che “questo premio ci motiva e ci responsabilizza ulteriormente a continuare sulla strada dell’innovazione e della qualità, portando avanti il nostro impegno a rappresentare al meglio la tradizione vinicola siciliana a livello internazionale”.

Il riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto pochi mesi prima da Alessio Planeta come “Winemaker of the Year” da parte di Wine Enthusiast.

Foto: Meininger Awards