Vino, Poggio della Dogana entra in “Brisighella, Anima dei Tre Colli”

Associazione che ha promosso il Disciplinare per l’Albana in purezza

Milano, 7 set. (askanews) – Poggio della Dogana, realtà vitivinicola biologica di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), entra a far parte dell’associazione “Brisighella, Anima dei Tre Colli” promotrice del progetto “Brisighella Brix”, il Disciplinare di produzione per l’Albana in purezza condiviso dai produttori brisighellesi che punta a far risaltare i tratti distintivi delle tre zone di produzione caratterizzate da diverse composizioni di terreni: sabbie gialle e argille, gessi, marne e arenarie.

A sancire l’ingresso nell’associazione dell’azienda dei fratelli Aldo e Paolo Rametta, la presentazione in anteprima del neonato “Farfarello Romagna Albana Docg Secco 2022” in occasione dell’evento “Brisighella in Bianco”, che dal 30 agosto al 2 settembre ha coinvolto produttori, giornalisti, ristoratori, distributori e wine lover in un ricco programma di eventi. “Siamo entusiasti di entrare a far parte di un gruppo di vignaioli con cui condividiamo passione e serietà per il lavoro, studio della storia enologica di Brisighella e fermezza nel volerla preservare e tramandare nella sua unicità” afferma Aldo Rametta, spiegando che “Farfarello rappresenta per noi il risultato di anni trascorsi a ricercare il connubio ideale tra il nostro terroir e la varietà Albana, ancora poco nota a livello nazionale e internazionale ma che riteniamo meriti l’attenzione della critica e la curiosità degli appassionati”.

Fondata nell’aprile 2023 da cinque Cantine (Azienda Agricola Gallegati di Cesare Gallegati, Vigne dei Boschi di Paolo Babini, Vigne di San Lorenzo di Filippo Manetti, Fondo San Giuseppe di Stefano Bariani e Podere Baccagnano di Marco Ghezzi), oggi l’associazione “Brisighella, Anima dei Tre Colli” vede oggi la presenza di 19 Cantine, impegnate in prima persona nella tutela e valorizzazione della produzione vitivinicola del territorio delimitato all’interno della MGA del Sangiovese Brisighella.